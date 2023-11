Susanne Kurths Zucchini-Nusskuchen im Zuckerguss

Susanne Kurth aus Thannhausen ist immer wieder mit ihren Rezepten in der Zeitschrift Zuckerguss vertreten. Diesmal: Weihnachtlicher Nusskuchen mit Zucchini.

Die Zeitschrift Zuckerguss hat passend für die anstehenden Weihnachtstage 60 beliebte Rezepte veröffentlicht. Vor allem Nüsse werden in den Rezeptvorschlägen genannt. Susanne Kurth aus Thannhausen war schon des Öfteren mit ihren Rezepten im Zuckerguss vertreten, diesmal erklärt sie ihren Zucchini-Nusskuchen.

Kurth wurde 1961 geboren. Sie hatte den Berufswunsch, Hauswirtschafterin zu werden. Nach Abschluss der Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Kinderpflege fand sie jedoch keine Anstellung. So kam sie zu einem Bürojob, den sie auch heute noch ausübt. „Die Jahre in der Hauswirtschaftsschule habe ich nie bereut. Im Gegenteil: Sie waren sehr hilfreich in meinem Leben, gerade im Haushalt. Ich liebe meine Arbeit und auch das Backen und Kochen“, erzählt sie.

Omas Kartoffelsuppe und Zwetschgendatschi

Schon als kleines Mädchen half sie ihrer Oma beim Backen. Sie denkt noch gerne an ihr Lieblingsessen bei der Oma zurück. Da gab es Kartoffelsuppe oder Zwetschgendatschi. „Das war wunderbar“, schwärmt Kurth, die erwachsene Kinder hat und mit ihrem Mann und ihrer Katze Leila in Thannhausen wohnt.

Magazin Zuckerguss 1 / 3 Zurück Vorwärts Das „Zuckerguss 28“ enthält auf 76 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser.

Schokomandel-Tannenzapfen, Amarettini-Lebkuchen-Schnitten, Pistazien-Nussecken oder Bratapfelpastetchen, dieses Mal dreht sich wieder alles um winter- und weihnachtliche Leckereien. Von Torten, über Plätzchen bis hin zu kleinen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Ein Spezial-Kapitel rund um Nüsse, Sonderseiten zum Thema Tortendekoration und einzigartige Rezept-Tipps regionaler Konditormeister machen direkt Lust zum Ausprobieren.

Natürlich werden alle Plätzchen und Stollen für Weihnachten selbst gebacken. Schwarzwälder-Kirsch ist die Lieblingstorte ihres Gatten. Sie selber bevorzugt Obstkuchen der jeweiligen Saison. In regelmäßigen Abständen trifft sich die Bäckerin mit ihren Freunden zu einem Salatabend. Die jeweilige Gastgeberin sorgt für Getränke und Nachspeise. Die Freundinnen bringen diverse Salate mit. Susanne Kurth ist ein geselliger Mensch. Im Sommer fährt sie gerne mit ihrem Rad. „Heuer bin ich etwa 4000 Kilometer geradelt.“

Auch Handarbeiten, zum Beispiel Sockenstricken, ist ihre Hobby. In der kalten Jahreszeit wird mehr gebacken als im Sommer. Eine große Leidenschaft ist die Musik. Sie geht auf viele Konzerte, erst kürzlich war sie bei Kerstin Ott. Susanne Kurth ist aktiv, glücklich und zufrieden mit ihrem Leben.

Lesen Sie dazu auch

Rezept für den Zucchini-Nusskuchen