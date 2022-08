Thannhausen

17:30 Uhr

Was die neue Drehleiter der Feuerwehr Thannhausen kann

Plus Für rund 720.000 Euro wurde das Hightech-Gerät von der Stadt Thannhausen beschafft. An Bord sind Geräte zur Brandbekämpfung, Personenrettung oder andere Einsätze.

Von Annegret Döring

Rund zwei Jahre hat es gedauert von der Ausschreibung bis zur Auslieferung, aber jetzt ist sie endlich da, die neue Feuerwehrdrehleiter auf einem neuen Feuerwehrfahrzeug. Wegen Problemen in der Lieferkette der Computerchips verzögerte sich die Fertigstellung beim Hersteller um gute sechs Wochen. Rund 720.000 Euro hat das Fahrzeug samt Ausrüstung gekostet. Würde man es so heute bestellen, müsste man 900.000 bis eine Million Euro dafür bezahlen, berichtet Karl-Heinz Pfitzmayr, der 1. Kommandant der Thannhauser Feuerwehr. Seine Augen leuchten, wenn er von dem neuen Gerät erzählt. Es ist das erste Fahrzeug, das die Feuerwehr so nagelneu bekommt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

