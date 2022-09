Wie Mieter in Thannhausen günstig Strom beziehen können

Plus Dank Solaranlagen auf Hausdächern der Wohnbaugesellschaft sowie Stromgewinnung aus deren Blockheizkraftanlagen bleibt der Strompreis drei Jahre stabil.

Maßstäbe setzt die Stadt Thannhausen in Sachen Energie. Zumindest für die Mieterinnen und Mieter der Wohnungen ihrer Wohnbaugesellschaft. Für 200 Wohneinheiten soll es dank Solaranlagen auf den Hausdächern günstigen Mieterstrom zum eigenen Verbrauch geben können.