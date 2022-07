Wie ein Breitenthaler seine Langdistanz-Premiere erlebt

Reiner Schweitzer vom Triathlonverein Günzburg hat lange trainiert. Eine der drei Disziplinen in Roth war für den Breitenthaler eine besondere Herausforderung.

Es gibt viele Sportler, die davon träumen, einmal auf dem Siegertreppchen zu stehen und sich feiern zu lassen. Es gibt aber auch nicht wenige Sportler, die damit zufrieden sind, wenigstens einmal bei einem großen Sportevent dabei zu sein. Einer von ihnen ist Reiner Schweitzer aus Breitenthal. Sein Traum, bei der Triathlon Challenge in Roth, dem weltweit größten Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz, zu starten, ging nun in Erfüllung. Der 64-Jährige war am Ende nicht nur glücklich, die Herausforderung geschafft zu haben – er freute sich auch über ein sehr gutes Ergebnis.

Von der Volks- zur Langdistanz

Triathlon Challenge im mittelfränkischen Roth, das heißt 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch einen Marathon (42,2 Kilometer) laufen. Reiner Schweitzer, der für den Triathlonverein Günzburg startet, hatte fünf Jahre zuvor seinen ersten Triathlon in der Volksdistanz (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) in Ulm absolviert und dann etliche persönliche Erfolge bei Veranstaltungen über die Olympische und die Halbdistanz erzielt.

Dadurch angespornt keimte bald der Wunsch, die Königsdisziplin der Triathleten zu bewältigen. Nachdem Schweitzer einen der begehrten Startplätze für die Langdistanz in der Tasche hatte, begann er vor zweieinhalb Jahren mit der Vorbereitung. Seine Erfahrung als Rennradfahrer und Läufer bildeten ein stabiles Fundament für die Bewältigung der 180 Kilometer langen Radstrecke und des anschließenden Marathons. „Anders war die Ausgangsposition für die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke. Hierfür musste ich in häufigen und ungeliebten Trainingseinheiten das Kraulen erst erlernen“, verrät der 64-jährige Breitenthaler.

Schweitzer: "Ich war überglücklich"

Als nach coronabedingten Ausfällen und Verschiebungen die Veranstaltung 2022 endlich stattfinden konnte, war Schweizer einer unter 3000 Teilnehmern. Bei herrlichem Sommerwetter fiel der Startschuss und er war sich sicher: „Wenn ich beim Schwimmen durchkomme, werde ich auch finishen.“ Und es hat geklappt. Nach langen 11:22:25 Stunden erreichte er das Ziel und konnte seine Langdistanz-Premiere als gelungen abhaken. Schweitzer: „Ich war überglücklich und sehr zufrieden mit Platz sieben in meiner Altersklasse 60.“

Carina Saiko (Triathlon Günzburg) beendete das Rennen nach 11:51:34 Stunden als 26. in der Altersklasse 40.

