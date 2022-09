Baubeginn für Ursbergs Kita ist noch in diesem Jahr

Plus Welche letzten Entscheidungen die Ursberger Räte noch treffen, bevor die Bagger anrollen.

Den Auftrag für den Rohbau des neuen Kindergartens von Ursberg vergab der Gemeinderat im nicht öffentlichen Teil seiner Septembersitzung. In der Oktobersitzung wird dann über die Vergabe der Zimmererarbeiten, des Aufzugs, der Fenster, von Heizung, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroarbeiten entschieden werden. Damit rückt das 5,1-Millionen-Projekt, das mit 1,427 Millionen Euro gefördert wird, aus der Planungsphase in die Nähe des Baubeginns.