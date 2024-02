Ursberg

06:20 Uhr

Viele Investitionen und keine Kreditaufnahme in Ursberg

Das neue Löschfahrzeug (LF 20) für die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach wird in den nächsten Wochen bereitgestellt.

Plus In Ursberg steht unter anderem die Kindertagesstätte und ein Löschfahrtzeug auf dem Plan. Beim Dorfgemeinschaftshaus geht es noch um Zuschüsse.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Der Ursberger Haushalt sei für eine Gemeinde dieser Größenordnung vergleichsweise groß. Das hatte Bürgermeister Peter Walburger bei den Beratungen für den Etat 2023 erklärt. Er wiederholte die Aussage im Gemeinderat bezüglich des Haushalts 2024, der ein Gesamtvolumen von 19,2 Millionen Euro aufweist. Es seien wichtige, zukunftsweisende Investitionen, welche die Gemeinde derzeit schultere, meinte der Rathauschef. Die Gemeinde werde ihren Schuldenstand bis zum Ende des Jahres auf 19,2 Millionen reduzieren können, eine Kreditaufnahme im laufenden Jahr sei trotz der üppigen Investitionen nicht nötig.

Geplant ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4,52 Millionen Euro. Größter Brocken im Haushalt 2024 ist die Restfinanzierung des Neubaus der Kindertagesstätte in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Insgesamt werde der Bau 5,1 Millionen Euro kosten, wobei Zuschüsse in Höhe von 1,425 Millionen Euro gewährt worden seien, sagte Peter Walburger auf Nachfrage von Konrad Bestle.

