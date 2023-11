40-Jähriger bestellt im Internet, erhält aber keine Ware

Ein Waltenhauser ist offenbar auf einen Betrüger hereingefallen. Nach verschiedenen Handelsabschlüssen erhielt er keine Ware. Die Polizei ermittelt.

Wegen eines Warenbetrugs ermittelt die Polizei in Waltenhausen. Im Zeitraum von Mitte Oktober bis Anfang November wurde auf einer Internetplattform durch einen 40-Jährigen verschiedene Handelsabschlüsse mit einem ihm unbekannten Händler abgeschlossen und Waren im Wert von mehreren tausend Euro gehandelt. Die Waren kamen jedoch bei dem Käufer nicht an. Stattdessen sollte der Mann weiterhin rund 11.000 Euro an den Händler zahlen, um seine Waren zu erhalten. Dem kam der Geschädigte jedoch nicht mehr nach. Die Polizei Krumbach führt weitere Ermittlungen durch. (AZ)