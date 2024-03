Dachrinne von Wasserhochbehälter entwendet: Zeugen gesucht

Diebe haben sich an einem Wasserhochbehälter zu schaffen gemacht. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Die Krumbacher Polizei bittet um Hinweise.

Am Wasserhochbehälter, welcher sich an der Hairenbucher Straße, zwischen Waltenhausen und Hairenbuch befindet, wurde in der Zeit von Dienstag, 12. März, 12 Uhr bis Dienstag, 26. März, 8 Uhr, rund 16 Meter Kupferdachrinne abmontiert und entwendet. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 3000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Krumbach, 08282 905-111, melden. (AZ)