Noch ist die Gemeinde Waltenhausen schuldenfrei

„Die finanzielle Situation der Gemeinde ist zurzeit durch ein hohes Steueraufkommen sehr gut“: Dieses Resümee zog die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, Barbara Fetschele, bei der Bürgerversammlung in Waltenhausen. Dass die Gemeinde seit 2020 schuldenfrei ist, kommt als positiver Aspekt hinzu, aber für die anstehenden Investitionen wird nicht nur die angesammelte Rücklage von derzeit 1,47 Millionen Euro aufgebraucht, sondern die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 400.000 Euro wird notwendig sein.

Zunächst nannte Fetschele die Zahlen aus dem Etat des Gesamthaushalts 2021, der sich auf 2,4 Millionen Euro belief. Im Ausblick auf das Jahr 2022 sind parallel zu den Investitionen teils beachtliche Ausgaben wie die Kreisumlage mit rund 370.000 Euro oder für die Kindergärten und Gastschulbeiträge zusammen knapp 380.000 Euro zu stemmen. Bemerkenswert sind auch die mit knapp 100.000 Euro bemessene VG-Umlage, die Kosten für den zurzeit im Bau befindlichen Bauhof der Verwaltungsgemeinschaft mit 153.000 Euro und der Investitionszuschuss für das Sportzentrum Krumbach mit 74.000 Euro. Bestritten werden die Ausgaben mit den zu erwartenden maßgeblichen Einnahmen aus Gewerbesteuer mit 400.000 Euro, Grundsteuer 77.000 Euro, Einkommensteuerbeteiligung 430.000 Euro, Schlüsselzuweisungen 190.000 Euro, pauschale Investitionszuweisung des Staates 126.500 Euro und eben mit der Kreditaufnahme. Alle sonstigen Einnahmen aus Gebühren und Entgelten würden sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändern, so Fetschele abschließend.

Bürgerinnen und Bürger nutzen Diskussionsmöglichkeit in Waltenhausen

Die Möglichkeit, Anregungen oder Kritik vorzubringen, nutzten mehrere Bürger in sachlich geführten Wortbeiträgen. So wird nach Fertigstellung des neuen Baugebietes ein hohes Verkehrsaufkommen in der Tannenbergstraße befürchtet. Die verhältnismäßig schmale Trasse sei als Erschließungsstraße dafür nicht geeignet, monierten einige Anlieger. Dem widersprach der Bürgermeister mit der Begründung, dass aus planerischer Sicht dafür keine Bedenken bestehen. Nicht realisierbar sei der Vorschlag, die Erschließung auf dem gemeindeeigenen Grund der ehemals als Umgehungsstraße vorgesehenen Ortsumfahrung anzulegen.

Es sei nicht sinnvoll und von der Straßenbehörde ohnehin abgelehnt, an der Kreisstraße bauliche Maßnahmen durchzuführen. Bemängelt wurde im Zusammenhang mit der Tannenbergstraße die Situation an der Kreuzung mit der GZ13 am westlichen Ortsausgang. Rampp will in einer Verkehrsschau mit der Polizei eine Verbesserung erkunden. Nicht einig sei man sich über das Vergabeverfahren der Bauplätze, sagte der Gemeindechef auf eine diesbezügliche Anfrage. Eine Lösung wäre ein Punktesystem, das jedoch auch keine vollkommen gerechte Verteilung biete.

Ist eine Behindertentoilette im Waltenhauser Bürgerheim denkbar?

Ein Besucher beantragte den Einbau einer Behinderten-Toilette mit barrierefreiem Zugang im Bürgerheim. Das wird sich realisieren lassen, kündigte Rampp dazu an. Die von einem Anlieger gewünschte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h in der Lindenstraße mache nur Sinn, wenn sie auch kontrolliert werde, doch dazu habe die Gemeinde keine Möglichkeit, sagte Rampp zu diesem Antrag. Aktuell haben die Verwirklichung des Baugebietes „Südlich Tannenbergstraße“ und die Herstellung eines Kindergartens im alten Forsthaus für eine dauerhafte Lösung der Kinderbetreuung Priorität. Das seien triftige Gründe, das angedachte Baugebiet im Ortsteil Weiler zurückzustellen, erfuhr ein Fragesteller aus dem Ortsteil. Den Hinweisen, wie in den Gehsteig ragende Hecken oder das Problem der Biberbehandlung will man nachgehen, versprach Rampp.

