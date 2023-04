Wo das neue Baugebiet in Waltenhausen entstehen soll

Plus Ein neues Baugebiet soll in Waltenhausen erschlossen werden. Wie der Planungsentwurf samt Erschließungskosten im Gemeinderat vorgestellt wurde.

Südlich der Tannengehaustraße wird in Waltenhausen ein neues Baugebiet erschlossen. Einen Überblick über die Planung erhielten die Gemeinderäte durch das beauftragte Planungsbüro Kling Consult in ihrer jüngsten Sitzung.

Einen detaillierten Überblick über das Projekt gaben die Vertreter von Kling Consult, Bautechniker Thomas Nowak und Diplomingenieur Lukas Tretbar, stellvertretender Teamleiter Tiefbau und anerkannter Sachverständiger der privaten Wasserwirtschaft. 24 Bauplätze sind vorläufig südwestlich von Waltenhausen vorgesehen. Grundstücksgrößen zwischen etwa 664 und 944 Quadratmetern liegen dem Plan zugrunde. Die Zuschnitte der Grundstücke seien noch variabel, so Nowak und Tretbar. Das Baugebiet liegt in einer Hanglage und weist ein Gefälle von fünf bis elf Prozent auf.