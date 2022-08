Vom "Auge" des Landkreises Günzburg zur Kemnater Kirchenburg

Plus Diese Wanderung führt 13 Kilometer durch eine einsame Landschaft im Landkreis Günzburg. Auf steile Anstiege müssen sich Wanderer nicht einstellen.

Das „Auge“ des Landkreises sozusagen. Allein dieser Gedanke hat schon etwas Spannendes. Bei unserer rund 13 Kilometer langen Tour wandern wir zum geografischen Mittelpunkt des Landkreises Günzburg. Am Wegesrand der Runde gibt es beeindruckende Höhepunkte wie die Kirchenburg von Kemnat und die Friedenskapelle von Waldheim.