Auto übersehen: Unfall in Wattenweiler

In Wattenweiler übersieht eine Autofahrerin am Morgen einen anderen Wagen. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Freitag gegen 6.40 Uhr ist eine 55-Jährige mit ihrem Pkw in Wattenweiler auf der Neuburger Straße gefahren und wollte an der Einmündung nach rechts in die Dorfstraße abbiegen. Hierbei übersah sie jedoch einen bevorrechtigten 58-Jährigen, der bereits mit seinem Pkw auf der Dorfstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand. Es wurde jedoch keiner der beiden Beteiligten verletzt. (AZ)