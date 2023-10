Beim SV Wattenweiler wurden verdiente Mitglieder geehrt

Frauenfußballmannschaft musste ihr drittes Team aus dem Spielbetrieb nehmen und auch der Jugendfußball ist rückläufig hieß es bei der Generalversammlung.

Bei der 76. Jahreshauptversammlung des SV Wattenweiler blickte Vorstand Peter Greiner auf ein durchwachsenes, aber auch positives Vereinsjahr zurück. Die im Vorjahr neu gewählte Vorstandschaft hat sich gut etabliert und freut sich durch die hohe Frauenquote über einen neuen Blickwinkel. Der Bereich Jugendfußball wird weiterhin immer rückläufiger und auch die Frauenfußballabteilung musste ihre dritte Mannschaft zur neuen Saison 2023 / 2024 aufgrund von Spielermangel abmelden. Der Bereich Herrenfußball kam leider vollständig zum Erliegen, da die Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen SpVgg Ellzee, SV Waldstetten und Eintracht Autenried so nicht mehr weitergeführt werden konnte.

Wattenweiler Sportler hielten zusammen bei Sturmschadensbeseitigung

Dennoch gab es auch viel Positives im Rahmen der Rechenschaftsberichte für die zahlreich anwesenden Mitglieder zu hören. Beispielsweise wurde in einer Gemeinschaftsaktion der Sturmschaden des vergangenen Junis behoben sowie eine größere Aufräumaktion rund um das Sportgelände geleistet.

Ferner beteiligte sich die Damenmannschaft beim diesjährigen Landkreislauf und nahm am Ferienprogramm der Marktgemeinde Neuburg mit der Aktion „Mädelstag beim SV Wattenweiler“ teil. Hierbei durften knapp 20 Kinder eine Schnitzeljagd lösen, T-Shirts bemalen und natürlich auch Fußball spielen.

Im sportlichen Bereich konnte die 1. Frauenmannschaft in der letzten Saison mit dem 10. Platz gerade noch die Bezirksoberliga halten. Die zweite Frauenmannschaft erzielte den 9. Platz in der Kreisliga, während die 3. Mannschaft in der Freizeitliga Platz 4 belegte. Etwas besser schnitten die SVW Mädels mit Platz 4 in der Bezirksoberliga ab.

Beim SV Wattenweiler stehen die Nikolausfeier und Dorfweihnachtsfeier an

Leider musste die 3. Mannschaft zur neuen Saison 2023 / 2024 abgemeldet werden, da zu wenig Spielerinnen zur Verfügung stehen. Frischen Wind für die laufende Saison bringen die neuen Trainer Franz Dankel und Dominik Hartmann. Auch bei den Mädchen gab es einen Trainerwechsel, wobei Bernhard Mayer und Christian Botzenhardt jetzt die Kommandos geben.

Nach wie vor sind die Damengymnastik und Yoga-Gruppen des SVW sehr aktiv und erfreuen sich über eine starke Beteiligung.

Im Rahmen der Tagesordnung waren der erste und der zweite Vorstand zu wählen. Befristet für ein Jahr übernahmen diese Ämter erneut Peter Greiner (1. Vorstand) und Peter Wagner (2. Vorstand).

Abschließend gab der Vorsitzende Peter Greiner einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen. So steht demnächst ein Südtiroler Abend im Bürgerheim Wattenweiler an und im Dezember folgen die Nikolausfeier sowie die Dorfweihnachtsfeier.

Geehrt wurden auch Mitglieder: Über zehn Jahre aktiv in der Frauenmannschaft waren Julia Atzkern, Angelina Dreier, Marlies Hildebrand und Andrea Singer. 40 Jahre aktiv beim SV Wattenweiler mitgewirkt haben Peter Greiner und Peter Drexler. Peter Wagner ist bereits zehn Jahre zweiter Vorstand und zehn Jahre bei der Mitgliederverwaltung ist Claudia Maurer. (AZ)