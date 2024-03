Wattenweiler

Marktgemeinderat Neuburg ebnet Weg für neues Baugebiet in Wattenweiler

Plus 17 Bauplätze sollen am nördlichen Ortsausgang von Wattenweiler entstehen. Welche Regeln für das neue Baugebiet gelten werden.

Von Dieter Jehle

Der Markt Neuburg stellt die planungsrechtlichen Weichen für ein neues Baugebiet in Wattenweiler. Das Areal mit der Bezeichnung „Peter und Paul Nord-West“ soll am nördlichen Ortsausgang von Wattenweiler an der Ortsverbindungsstraße Richtung Ellzee entstehen. Offen ist allerdings noch die Form der Erschließung, entweder Ring- oder Stichstraße. Architekt Gerhard Glogger stellte einen ersten Entwurf für das circa 1,82 Hektar große Baugebiet in der Marktgemeinderatssitzung vor.

Entstehen könnten dort 17 Bauplätze und ein größeres Grundstück für ein benachbartes Handwerksunternehmen. Diese Fläche würde dann als Mischgebiet ausgewiesen. Im künftigen Baugebiet sind nur Einzelhäuser mit zweigeschossiger Bauweise möglich. Pro Wohngebäude dürfen maximal zwei Wohneinheiten entstehen.

