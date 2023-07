Wiesenbach

11:30 Uhr

In Unterwiesenbach soll eine PV-Anlage entstehen

Plus Wiesenbachs Bürger und die Kommune sollen an einer PV-Anlage beteiligt werden. Warum die Planer über eine Ost-West-Ausrichtung der Anlage nachdenken.

Von Manuela Rapp

Strom made in Wiesenbach: Auf einem Projektgebiet von rund 4,2 Hektar will die Babenhauser Firma VenSol Neue Energien GmbH eine PV-Anlage errichten. Gewonnen werden sollen dabei fünf Megawatt (MW) an erneuerbarer Generatorleistung. Um es sich besser vorstellen zu können: Ein Megawatt entspricht einer Million Watt. Bis es jedoch so weit ist, muss erst mal ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Diesen, genannt „PV-Anlage Unterwiesenbach-Ost“, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Bei den beiden Grundstücken in Unterwiesenbach handle es sich zwar um schlechtere Flächen, was deren Bonität beträfe, „es handelt sich aber um kein landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet“, erläuterte Jürgen Ganz, VenSol-Geschäftsführer, im Gremium. Daraus resultiert, dass es keinen festen Vergütungssatz über 20 Jahre geben werde. Vielmehr müsse der gewonnene Strom direkt vermarktet werden. Hintergrund ist der, dass nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nur landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete vom Gesetzgeber gefördert werden. „Es gibt keinen Deckel nach unten“, erklärte Bürgermeister Gilbert Edelmann.

