Wiesenbach

06:00 Uhr

Spatenstich für ersten eigenen Kindergarten in Wiesenbach

Plus Am Mittwoch startete der Bau für die Kinderbetreuungseinrichtung an der Scheibenbergstraße in Unterwiesenbach. Die Kinder wissen genau, was geboten werden soll.

Von Manuela Rapp

Jetzt kann es also losgehen: Unterstützt von vielen kleinen Helferinnen und Helfern fand in Wiesenbach der Spatenstich für den ersten eigenen Kindergarten der Gemeinde statt. "Das hat schon was Besonderes", meinte Bürgermeister Gilbert Edelmann. Auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal an der Scheibenbergstraße gegenüber dem Feuerwehrhaus in Unterwiesenbach werden eine Krippe und zwei Kindergartengruppen ein Zuhause finden.

