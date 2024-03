Ziemetshausen

vor 17 Min.

Beim Adler in Ziemetshausen treffen sich Tradition und Innovation

Plus Kässpätzle und Teriyaki: Der Gasthof Hiller in Ziemetshausen ist modernes Restaurant und traditionelles Wirtshaus. Und doch hat sich kürzlich einiges verändert.

Von Edith Burkhart-Funk

„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt.“ Auch Katrin und Jan Hiller, die heutigen Besitzer des Gasthofs Adler in Ziemetshausen, zog es in jungen Jahren in die Fremde. Sie waren neugierig darauf, wie es in den renommiertesten Gastronomiebetrieben zugeht. Im Münchner Hotel Königshof lernte die Adler-Erbin Katrin 2001 ihren späteren Mann Jan, einen gebürtigen Berliner, kennen. Jan war übrigens der erste „Adlonike“, also erster Kochlehrling im Neuen Adlon in Berlin. Wichtige Stationen der beiden waren berühmte Restaurants in Kalifornien, Florida, Wien und auf Sylt. In Berlin bildete sich Katrin auf der Hotelfachschule zur Betriebswirtin fort.

Katrin und Jan Hiller führen die Tradition in Ziemetshausen fort

Wer länger in der Fremde war, schätzt die Heimat umso mehr. Seit 2007 arbeiten die beiden im elterlichen Gasthof, „beim Wirtle“, wie die Einheimischen sagen – in loser Folge stellen wir Gasthöfe vor, die schon seit mehreren Generationen in Familienhand sind. Katrin und Jan Hiller führen die Tradition fort, die von permanenter Veränderung und Erneuerung, so auch ständigen Umbaumaßnahmen geprägt ist. Dies noch mehr, seit Jan und Katrin den Betrieb 2015 übernommen haben. Das Restaurant und die 13 Gästezimmer wurden komplett saniert, mit viel Gefühl für die Geschichte des Hauses, das seit 1928 in Familienbesitz ist. So wurde bei einer Erweiterung die Außenwand mit den alten Fenstern als Trennwand im Innenbereich bewahrt. Die gemütlichen Räume mit ihren Holztäfelungen sind hell und freundlich, der Eingangsbereich und die Sanitärräume modern und stilvoll. Es heißt, die Toiletten wären das Aushängeschild eines Gasthauses. Hier gibt es nicht nur eine exklusive Behindertentoilette, sondern auch ein kleines Klo für Kinder.

