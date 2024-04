Das MVZ Ziemetshausen öffnet seine Praxistüren

Bei einem Nachmittag der Offenen Praxistür können die Räumlichkeiten des seit drei Monaten arbeitenden MVZ besichtigt werden.

Gut drei Monate ist es nun her, dass das allgemeinmedizinische Versorgungszentrum (MVZ) Ziemetshausen seinen Betrieb aufgenommen und damit die hausärztliche Versorgung der Menschen in der 3300-Einwohner-Kommune und im oberen Zusamtal nach der altersbedingten Aufgabe der Hausarztpraxis von Peter Feil gesichert hat.

Stephan Weber und Dr. Florian Ahrweiler bieten mit ihrem engagierten Team eine umfassende medizinische Grundversorgung. Bei Bedarf ist auch die Weiterbehandlung in den weiteren MVZ (chirurgisch-orthopädisch, gastroenterologisch und kardiologisch) der Ambulante Medizin gGmbH und gegebenenfalls auch in den Kreiskliniken Günzburg-Krumbach möglich.

Im Mai gibt es eine Kindersprechstunde im MVZ Ziemetshausen

Am Freitag, 19. April, haben alle Interessierten die Möglichkeit, beim Nachmittag der offenen Praxistür das neue MVZ in Ziemetshausen kennenzulernen. Von 14 bis 17 Uhr stehen die Praxisräume an der Mühlstraße 2 in Ziemetshausen offen. Geschäftsführerin Heidrun Stefani, Klinikvorstand Robert Wieland und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MVZ beantworten gerne Fragen der Besucherinnen und Besucher. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Zum Leistungsspektrum des MVZ und zur neuen Kindersprechstunde im Mai werden Kurzvorträge angeboten. Natürlich können auch die modernen Praxisräume in Augenschein genommen werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (AZ)

Lesen Sie dazu auch