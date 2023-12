Der Christkindlesmarkt in Ziemetshausen steht vor der Tür

Im Weihnachtsdorf Ziemetshausen wird wieder Altbewährtes mit Neuem geboten. Die Besucherinnen und Besucher erwartet adventliches Flair und Gutes für Leib und Seele.

Seit Wochen stellen sie Hütten auf, hämmern und nageln und verlegen Stromkabel – das bewährte Orga-Team vom 15. Ziemetshauser Christkindlesmarkt, der vom 8. bis 10. Dezember im Weihnachtsdorf auf dem Museumsareal in der Friedhofstraße stattfindet. Viele Vereine und Organisationen tragen mit Geschick und der Liebe zum Detail zum Gelingen dieses Christkindlesmarkts ein. Mit seinem besonderen Flair ist er Anziehungspunkt für Jung und Alt, für Gäste aus nah und fern geworden. Auch heuer wird das weihnachtliche Dorf mit seinen liebevoll dekorierten Hütten im adventlichen Glanz erstrahlen. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot an Buden und Ständen, vom Aussichtsturm aus hat man einen herrlichen Blick über Weihnachtsdorf und das winterliche Ziemetshausen.

Bürgermeister Ralf Wetzel eröffnet den Christkindlesmarkt in Ziemetshausen

Bürgermeister Ralf Wetzel wird den Christkindlesmarkt am Freitag um 18 Uhr eröffnen, musikalische Weisen der Musikvereinigung, dem Kinderhaus Märcheninsel und von Alleinunterhalter Thorsten Engel werden die Besucher auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Bei wärmendem Feuer und Glühweinduft zeigen über 50 Aussteller und Vereine im Dorf, im Schreinerei- oder im und vor dem Webereimuseum ihr vielfältiges Angebot. Ob Kunsthandwerk, Basteleien oder Leckerbissen, für Kinder der Schafstall, Weihnachtsbäckerei und Vorlesen im Stegmannhaus – für jeden ist etwas dabei. Die Feuershow von Magicum Ignis wird am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr die Blicke auf sich ziehen, bevor sich dann um 20.30 Uhr die Pforten schließen.

Die Ziemetshauser Dorfmusik am Samstagnachmittag um 16 Uhr, die Jugendkapelle Mindel-Zusam sowie Thorsten Engel am Sonntag um 15 Uhr werden jeweils die Eröffnung gestalten. Die Jagdhornbläser Horrido spielen am späten Sonntagnachmittag, bevor der Nikolaus um 18 Uhr den Kindern eine Überraschung bereitet. Das Finale bildet die Verlosung vieler von heimischen Firmen und Vereinen bereitgestellter Preise.

