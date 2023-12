Ziemetshausen

Die neue Kita in Ziemetshausen nimmt Gestalt an

Plus Derzeit ist Ziemetshausen schuldenfrei, es stehen jedoch größere Investitionen an. Was sich sonst in der Marktgemeinde getan hat.

Mit über 100 Zuhörern eröffnete Bürgermeister Ralf Wetzel im Festsaal der Taferne eine harmonisch verlaufene Bürgerversammlung. Mit Blick auf die Kita berichtete er im Lauf der Versammlung, dass die Bauarbeiten im Zeitplan liegen. Zum Kindergartenjahr 2024/2025 soll die Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen.

Zunächst erfolgte jedoch der Bericht zur Statistik: Der Markt weist mit derzeit 3330 Einwohnern 30 Einwohner weniger als 2022 auf. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist im Alter von 19 bis 65 Jahren, in der Altersgruppe bis 18 Jahren liegen 725 Einwohner, 567 Einwohner sind 66 und mehr Jahre alt. Zum 31. Oktober wurden 8 Eheschließungen, 33 Geburten sowie 22 Sterbefälle verzeichnet.

