Doch kein Baugebiet in Schönebachs Osten

Vom östlichen Ortsrand weg bis knapp unterhalb der Bildmitte sollte das neue Wohngebiet Schönebach-Ost entstehen. Links am Bildrand an der alten B300 sollte das landwirtschaftliche Gebäude in einen Kälberstall umgewandelt und dazu ein Bullenstall errichtet werden. Eine Biogasanlage soll in etwa hinter dem Wohnhaus in der Bildmitte (große Giebelseite) entstehen, das gelbe Gebäude am rechten Bildrand gehört zu einem dort seit vielen Jahren angesiedelten Gewerbebetrieb.

Foto: Peter Voh (Archivbild)