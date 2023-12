Ergreifendes Adventssingen in der Kirche St. Peter und Paul

Das abwechslungsreiche Konzert in Ziemetshausen zieht die Besucher in Bann. Die Turmbläser spielen zum Abschied.

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Ziemetshausen war am Abend des 3. Advent wieder voll besetzt. Die Turmbläser um Andreas Altstetter eröffneten im Altarraum mit dem getragen gespielten Bozener Wiegenjodler die meditative Stunde. Mit einem herzlichen „Grüß Gott bei´nand“ begrüßte Moderatorin Gerlinde Flödl die Besucher - und will mit diesem Gruß sagen, dass Gott, der Schöpfer des Weltalls, mit jedem von uns ist, aber wir müssen ihn einladen. Darauf das Harfentrio Lenzgeiger passend mit „D´r Staade“, mit einem galoppartigen Soloauftakt und herrlich aufeinander abgestimmten Instrumenten.

Unter Hinweis auf die bald 50-jährige Tradition des Ziemetshauser Adventssingens hebt Flödl hervor, dass sich die Mitwirkenden entschieden haben, überwiegend herkömmliche Melodien und aus früheren Zeiten überlieferte Texte darzubieten. „Jetzt fangen wir zum Singen an“, meldet sich der Wäckerlechor und singt „von der ganzen Welt in Freude“. Das Klarinetten-Quartett der Musikvereinigung folgt mit bayerischer Adventsmusik und die Bocksberger Sänger schließen sich mit einem andächtigen Rorate an. Die Herbergssuche wird musikalisch mit „Tausend Kerzen“ vom Harfentrio eröffnet, „Wachet auf ihr stolzen Bürger“ rufen die Sängerinnen und Sänger vom Wäckerlechor, auf die die Turmbläser mit einem Hirtenlied antworten. Maria, der Mutter des bald geborenen Heilands, gehört die lieblich vorgetragene „Aria“ der Klarinetten, „Heute hat Maria auserkoren“ vermeldet der Chor mit flottem Auftakt, „Maria durch ein Dornwald ging“ singen die drei Bocksberger Sänger und erzählen von Maria, die Jesu unter ihrem Herzen trug. „Oh Maria“ spielten die Turmbläser für die Mutter Gottes andächtig aus dem Altarraum heraus ins Kirchenschiff.

Die Hirten auf dem Feld waren einfache Leute, so die Moderatorin, und hatten eine ausgeprägte Fähigkeit zum Behüten und Beschützen, sie waren eins mit der Natur. Sie registrierten ebenso wie ihre Schafe den blendenden Strahl, der in der Luft lag und fanden im Stall von Bethlehem den Frieden mit Gott und der Welt. Darüber sangen die Männer vom Chor, die Frauen stimmten mit ein: Der Heiland ist da, so steht es bei „Ich wachte im Tal bei den Triften“ und der Wäckerlechor berichtet weiter „Hör Bruder, was kündet der Engel uns an“, die Turmbläser spielten schwungvoll ein Bozener Hirtenlied. „Lasst uns heut` vor Freuden singen“ schallt es aus den Kehlen der Sängerinnen und Sänger, „Inmitten der Nacht“ folgen festliche schallende Trompeten- und Posaunenklänge. Gerlinde Flödl nennt den Advent als die Zeit des Insichgehens, der Ruhe und der Stille. Und wenn die langsam zu Ende geht, wenn die Menschen mit Gott und sich selbst im Reinen und im Frieden sind, dann ist Weihnachten - so laute unsere christliche Auffassung.

Das Harfentrio Lenzgeigerbildete mit seinen gekonnt vorgetragenen zarten Stücken einen wohltuenden Gegenpol zu den anderen Klangkörpern des Adventssingens. Foto: Peter Voh

Nach einem Wiegenlied des von vielen Zuhörern in die Herzen geschlossenen Harfentrios - drei Schwestern mit elf, dreizehn und vierzehn Jahren - verkünden die Bocksberger Sänger „Es wird ein Stern aufgehen“ und der Wäckerlechor, mit vorherrschend freudvollen Frauenstimmen, fordert auf „Nun freuet euch Menschen auf Erden“. Die meisterhaft gespielten Klarinetten schließen ab mit einer Bourree, bevor Gerlinde Flödl, vom Chor leise mit dem „Lengenwanger“ untermalt, schon wieder das Ende des erneut begeisternden Konzertes ankündigt. Das Bläserensemble spielt die „Heiligste Nacht“, der Wäckerlechor verabschiedet sich mit „Still, oh Himmel“ und Hausherr Pfarrer Bernhard Endres wünscht Beteiligten und allen Besuchern, verbunden mit dem Segen Gottes, eine schöne restliche Adventszeit und frohe Weihnachten. Der Andachtsjodler, von Männergesang und Wäckerlechor angestimmt und zuletzt von den Konzertbesuchern mitgesungen, bildet wie eh und je das feierliche Ende und zugleich den heimlichen Höhepunkt des Abends. Hervorzuheben die wie immer gelungene Zusammenstellung der Vokal- und Instrumentalgruppen durch Wolfgang Flödl und seine glänzende Vorbereitung und exzellente Führung des Wäckerlechors, der die bisherigen und in die Jahre gekommenen Gesangskörper der Chorgemeinschaft lückenlos weiterführt.

Mit minutenlangem kräftigem Beifall und Standing Ovations werden die Akteure vom dankbaren Publikum aus nah und fern belohnt, die Turmbläser spielen den Besuchern vor der Kirche zum Abschied noch ein paar weihnachtliche Weisen. Für wohl alle war diese konzertante Stunde wieder der nahtlose Übergang zum nahenden Weihnachtsfest.

