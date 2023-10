Radeln und Gutes tun beim Radelspaß 2023

Bei der Spendenaktion zu Gunsten der DKMS und Sternstunden wurden beim Radelspaß in Ziemetshausen über 3000 Euro gesammelt.

Auch in diesem Jahr ging es beim Donautal-Radelspaß nicht allein ums Radeln und Spaß haben, sondern um den guten Zweck. In Ziemetshausen fand am Radelspaß-Wochenende erneut eine große DKMS-Typisierungsaktion statt. Am Samstag konnten sich die Besucher*innen während der Warm-up-Party typisieren lassen und am Sonntag hieß es dann auf der Zentralveranstaltung „Mund auf, Stäbchen rein. Spender sein!“. Brigitte Lehenberger von der DKMS hatte alle Hände voll zu tun. Über 100 Personen haben sich an beiden Tagen typisieren lassen. Das ist ein großartiges Ergebnis. Zusätzlich wurden an beiden Tagen Spenden gesammelt. Auch hier waren die Teilnehmer*innen großzügig. An den Verpflegungsständen standen Spendenkassen. Außerdem bestand die Möglichkeit sein Pfand zu spenden. Die große Spendenbox auf der Showbühne wurde ebenfalls gefüllt.

800 Euro Spende aus Obergessertshausen

Eine besondere Spendenaktion fand an der Strecke Donautal-L in Obergessertshausen statt. Dort hat der örtliche Pfarrgemeinderat seinen Kaffee- und Kuchenverkauf auf Spendenbasis angeboten. Die eingenommenen Spenden verbleiben nicht in der Kirchengemeinde, sondern gehen ebenfalls anteilig an Sternstunden und die DKMS. Allein bei dieser Aktion wurden 800 Euro gesammelt.

Der Gartenbauverein Ziemetshausen, der Teil der kulinarischen Meile auf der Zentralveranstaltung war, hat seine eingenommenen Spenden großzügig aufgerundet. Auch im Rahmen der Gruppenwettbewerbs wurde gespendet. Die Stadlradler aus Billenhausen sind treue Radelspaß-Fans und steuern mit ihrer Gruppe ebenfalls 100 Euro bei.

Dank dem großen Engagement aller Beteiligten konnten somit insgesamt über 3000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Die Summe wird je zur Hälfte an die DKMS und die Sternstunden gespendet. (AZ)

