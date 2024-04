Schwerer Unfall bei Ziemetshausen: Radfahrer stürzt auf Feldweg bei Burg

Ein 67-jähriger Fahrradfahrer erleidet nach einem Sturz bei Ziemetshausen Kopfverletzungen und wird per Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebracht.

Am Samstag gegen 18:40 Uhr ist es auf einem Feldweg zwischen Burg und Muttershofen zu einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Ein 67-jähriger Radfahrer kam laut Polizeibericht nach einem abschüssigen Teilstück allein beteiligt vom Feldweg ab und stürzt dann in einem angrenzenden Acker. Durch den Sturz wurde der Radfahrer am Kopf verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. (AZ)