Simon Egger ist mit 23 Jahren Elektromeister

Simon Egger erhielt jetzt für seine besondere Leistung den Meisterbrief. Er verbleibt weiterhin bei Elektro-Stammel.

Einen jungen und stolzen Elektromeister mehr hat die Marktgemeinde Ziemetshausen seit Kurzem "in ihren Mauern". Simon Egger hat von der Schwäbischen Handwerkskammer den Meisterbrief für seine erfolgreich abgelegte Meisterprüfung ausgehändigt bekommen. Nach Ende der Schulzeit begann er eine Ausbildung als Elektrotechniker bei Elektro-Stammel in Muttershofen. Der im September 2000 Geborene blieb nach Beendigung der Lehrzeit in dem Meisterbetrieb und bewährte sich dort als Haus- und Anlagenelektriker. Mit dem Ziel Meisterprüfung eignete sich Simon Egger fundierte Kenntnisse als Programmierer an und strebte mit der Meisterausbildung für Sommer 2023 den Abschluss als Elektrotechniker-Meister an. Sein im September 2022 verstorbener Ausbilder Rudolf Stammel jun., der noch im April 2022 an dessen 60. Geburtstag mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt wurde, konnte leider den jungen Meister in seinem Haus nicht mehr erleben. Inhaberin Cornelia Stammel sowie Geschäftsführer Johannes Stammel, selbst seit September 2013 Inhaber des Meisterbriefs im Elektrotechniker-Handwerk, gratulierten Simon Egger zu seinem Erfolg und freuen sich darüber, dass der junge Meister weiterhin im Hause Elektro Stammel verbleibt. (vop)