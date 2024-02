Sonnenschein führt zu Zusammenstoß

Weil die tief stehende Sonne einen Fahrer blendet, kommt es zu einem Zusammenstoß in Ziemetshausen.

Am Dienstag um 14.10 Uhr ereignete sich in der Oettingen-Wallerstein-Straße in Ziemetshausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 9500 Euro. Zur Unfallzeit parkte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer bei einer Bäckerei aus und wollte in die Oettingen-Wallerstein-Straße einbiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne missachtete er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 25-jährigen Fahrers, welcher auf der Oettingen-Wallerstein-Straße in nördlicher Richtung unterwegs war, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Es folgte ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. (AZ)