Ziemetshausen

18:00 Uhr

Ziemetshausen entfernt Anschlagstafeln in den Ortsteilen

Der Markt Ziemetshausen will die Anschlagtafeln in den Ortsteilen (hier in Bauhofen mit Schloss Seyfriedsberg im Hintergrund) nicht mehr mit Informationen bestücken und abbauen.

Plus Die Anschläge besorgte der Gemeindebote. Einen solchen gibt es nicht mehr in Ziemetshausen. Außerdem beriet der Marktgemeinderat über verschiedene Themen.

Von Peter Voh

Die amtlichen Mitteilungen aus dem Rathaus Ziemetshausen für seine Ortsteile wurden bislang von den Gemeindeboten auf den jeweiligen Anschlagtafeln angebracht. Da der Dienst der Gemeindeboten mit Ablauf des vergangenen Jahres endete, wird künftig kein Anschlag mehr auf den jeweiligen Tafeln angebracht. Dazu hat der Marktgemeinderat eine Änderung der Geschäftsordnung verabschiedet und somit eine Auflistung der Anschlagtafeln gelöscht. Satzungen und Verordnungen werden amtlich künftig so bekannt gegeben, dass sie in der Verwaltung der Gemeinde zur Einsicht amtlich niedergelegt und durch Anschlag auf der Gemeindetafel im Rathaus bekannt gemacht werden.

Zur Einbeziehungssatzung „An der Kohlstattstraße“ gingen die Stellungnahmen der als Träger öffentlicher Belange angeschriebenen Behörden ein. Bei der öffentlichen Auslegung im Sommer 2023 gingen keine Einwände, Hinweise oder Anregungen ein. Die vom Landratsamt Günzburg aus ortsplanerischer Sicht vorgebrachten Einwände bezüglich der Lage des zu bebauenden Grundstücks im Anschluss an vorhandene Bebauung am Ortsende und der Geschosshöhe, die sich nach Ansicht des Planers durchwegs an die örtlichen Gegebenheiten hält, können so nicht hingenommen werden. In den Abwägungen der Marktgemeinde zur Einbeziehungssatzung wird dies entsprechend begründet.

