Ziemetshausen: Ruf nach einem Bus nach Dinkelscherben

Über eine Umfrage in Ziemetshausen und Aichen soll nun zuerst der tatsächliche Bedarf erkundet werden.

Diverse Bürgermeldungen und nicht zuletzt der Heimatcheck unserer Zeitung haben es an den Tag gebracht: Der Landkreis Günzburg hat beim Thema ÖPNV erhebliche Defizite. Gerade jetzt, bei steigenden Energie- und Kraftstoffkosten, wäre es sinnvoll, eine Buslinie, finanziert durch den Landkreis als Träger des ÖPNV, für den Bereich „Oberes Zusamtal“ ins Leben zu rufen und der Bevölkerung im Einzugsgebiet die Möglichkeit zu geben, an wichtige Verkehrsknotenpunkte wie den Bahnhof in Dinkelscherben zu gelangen, heißt es immer wieder in Ziemetshausen. Thema war dies jetzt auch im Marktgemeinderat. Die Linie könnte im Gemeindegebiet Aichen starten und sich dann vom Marktgemeindegebiet Ziemetshausen bis nach Dinkelscherben erstrecken. Zum einen wäre dies interessant, da am Bahnhof in Dinkelscherben noch in dieser Dekade ein S-Bahn-Netz errichtet werden soll, das die Abfahrt von S-Bahnen im 20-Minuten-Takt verspricht. Zum anderen werden wohl mit dem anstehenden TEN 17- Ausbau (Euro-Magistrale) die ÖPNV-Möglichkeiten in Dinkelscherben künftig noch besser werden. Und für das jetzt vom Bund verabschiedete 49–Euro-Deutschlandticket wäre dies für viele Pendler in Richtung Augsburg oder Ulm eine willkommene und gangbare Lösung.

Die Gemeinde Aichen und die Marktgemeinde Ziemetshausen haben die Thematik beraten und sich jeweils für eine Beteiligung an diesem Projekt ausgesprochen. Um das Interesse der Bevölkerung zu erkunden, könnte eine Umfrage im Zusamtal-Blättle sowie auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Ziemetshausen gestartet werden. Hier sollten die Bürgerinnen und Bürger rückmelden, ob und zu welchen Zeiten eine Busverbindung nach Dinkelscherben genutzt werden würde. Mit diesen Zahlen könnte dann weiter geplant werden, hieß es auf der Sitzung. Bei entsprechendem Bedarf hält Bürgermeister Ralf Wetzel das Angebot von einem täglich mehrmaligen Transport mit Kleinbussen oder Großraumtaxi für effizienter als nur einmal am Tag einen großen Bus mit möglicherweise dann wenigen Fahrgästen nach Dinkelscherben pendeln zu lassen.

Ein Umfrage soll Klarheit bringen

Der Marktgemeinderat hat einstimmig beschlossen, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aichen als ersten Schritt eine entsprechende Umfrage an die Bevölkerung zu richten, um den Bedarf einer Buslinie für das obere Zusamtal zu erkunden. Alsdann wolle man sich mit dem Ergebnis an die Landkreisverwaltung richten. Zweiter Bürgermeister Edwin Räder ist sich im Klaren darüber, dass dem Ansinnen der beiden VG-Gemeinden hier ein harter Weg bevorsteht, um zu einem Erfolg zu kommen. Man müsse den Weg im Interesse der Bürger aber gehen und wolle daher noch vor dem Jahresende Ergebniszahlen vorlegen können.

