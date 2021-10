Serafina-Preis für Illustratorin Laura D'Arcangelo

Laura D’Arcangelo wird für ihr aktuelles Buch "Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb" mit dem Nachwuchspreis Illustration geehrt.

Herr Bert ist ein höflicher Mann, doch weil er so zurückhaltend ist, wird er von den Menschen einfach übersehen. Da nützt auch der karierte Anzug nichts, den er sich extra zugelegt hat. Aber dann treibt ein Dieb sein Unwesen – und alle erinnern sich nun an den kleinen Mann und seinen Dackel und verdächtigen ihn. Da hilft nur eines: Herr Bert und Hund Alfonso müssen den wahren Übeltäter finden. In ihrem Bilderbuch „Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb“, erschienen im Atlantis Verlag, unternimmt die Illustratorin und Autorin Laura D’Arcangelo eine Verfolgungsjagd mit kunterbunten Bildern. Die Leserinnen und Leser finden dabei im Text und den Zeichnungen viele Hinweise, die zu dem richtigen Dieb führen.

Für ihr Buch wurde die Schweizerin gestern auf der Frankfurter Buchmesse mit der Serafina, dem Nachwuchspreis Illustration, ausgezeichnet. Der Preis wird von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Kooperation mit der Buchmesse und dem Börsenverein für den deutschen Buchhandel vergeben. Das Preisgeld von 2500 Euro stiftet die Mediengruppe Pressedruck, in der auch unsere Zeitung erscheint. Die Preis-Trophäe „Serafina“, eine Porzellangiraffe, wird von der Nymphenburger Porzellanmanufaktur gefertigt.

Laura D'Arcangelo hat in Luzern studiert und arbeitet als freie Illustratorin

Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem damit, dass D’Arcangelo eine Illustratorin sei, „die sich nicht mit dem Erreichten zufrieden gibt, sondern eine Lust am Erproben neuer Techniken und Darstellungsmöglichkeiten hat“.

Laura D’Arcangelo. Foto: privat

Laura D´Arcangelo, geboren 1995 in Bern, studierte an der Hochschule in Luzern und arbeitet als freischaffende Illustratorin und Bilderbuchzeichnerin. Zu „Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb“ sagt sie: „Zum Schluss der Geschichte wird Herr Bert nicht unbedingt kräftiger, auffälliger und lauter, sondern lernt, seine Charakterzüge zu schätzen genau so, wie sie eben sind.“