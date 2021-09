Jazzpianist Brad Mehldau spielt in Kempten: Ein Meister der Improvisation

Plus Der musikalische Kosmos des Jazzpianist Brad Mehldau ist grenzenlos. Beim Classix-Festival in Kempten unterstreicht er, warum er einer der Größten ist.

Dieses Konzert ist wie ein Strandspaziergang im April und die Musik wie das Meer – sanft wogend, erfrischend, aufbrausend, tosend. Brad Mehldau zeigt beim Classix-Festival im Stadttheater Kempten, warum er einer der kreativsten und virtuosesten Jazzpianisten unserer Zeit ist.