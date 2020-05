vor 19 Min.

Corona schreibt Abstandsregeln ins Drehbuch

Die Filmwelt muss sich neu sortieren. Ein Gespräch mit Babelsberg-Chef Carl Woebcken, wie Dreharbeiten in Zeiten der Pandemie aussehen könnten.

Von Julia Kilian und dpa

Herr Woebcken, die Corona-Pandemie hat die internationale Filmwelt lahmgelegt. Wie ist das bei Ihnen?

Carl Woebcken: Studio Babelsberg hatte Anfang des Jahres eine hervorragende Ausgangssituation, weil wir das erste Mal in der jüngsten Geschichte bereits im Frühjahr zwei Großproduktionen parallel im Studio hatten. Das sind beides sehr große Projekte, die Mitte März die Produktion schließen mussten.

Welche Filme sind das?

Medienberichten zufolge sind das die Videospiel-Verfilmung „Uncharted“ und der Blockbuster „Matrix 4“.

Wissen Sie schon, wie es weitergeht?

Ihr Vorteil könnte also sein, dass die Kulissen schon fertig waren und die Produktionen deswegen vielleicht nicht abwandern, sondern zurückkommen?

Können Sie das mal erklären?

Wie könnte ein Filmdreh derzeit aussehen?

Wie kann man das machen?

Woebcken: Gegenwärtig denken viele darüber nach, die Drehbücher so zu ändern, dass man Abstand hält. Das geht natürlich nicht bei Liebesszenen oder Kampfszenen. In solchen Fällen ist dann das Testen extrem wichtig. Wir haben uns bereits Angebote eingeholt für eine Massentestung, bei der wir einmal in der Woche alle Mitarbeiter kontrollieren könnten. Alle am Set müssen Masken tragen. Hinzu kommt die Händedesinfektion: Wir haben 5000 Liter Desinfektionsmittel bestellt. Viel wichtiger ist allerdings, mit dem anderen Szenario umzugehen: Was machen wir, wenn doch jemand infiziert sein sollte?

Wenn es im Juni tatsächlich weitergehen sollte bei Ihnen: Kommt dann Keanu Reeves?

Ich glaube schon. Man muss natürlich zusehen, dass die Crew nicht zu eng aufeinander ist. Die

Abstandsregeln

Unabhängig produzierte Filme oder auch größere Fernsehproduktionen müssen eine Fertigstellungsversicherung abschließen, die einspringt, wenn das Projekt unterbrochen oder abgebrochen werden muss und deswegen die Kosten steigen. Die Versicherung muss dann für die Fertigstellung garantieren. Und das machen Versicherer gegenwärtig nicht. Richtig. Das ist eine Sondersituation, über die wir sehr glücklich sind. Denn in der gegenwärtigen Situation ist es so, dass viele Produktionen, die unabhängig finanziert sind, keinen Versicherungsschutz bekommen. Die großen Studioproduktionen können das auch alleine stemmen, die brauchen nicht unbedingt eine Versicherung. Aber andere Produktionen schon. Und das ist ein riesiges Problem in unserer Branche. Wir haben für diese Produktionen sehr aufwendige Kulissen gebaut – und beide Projekte waren kurz vor Drehbeginn. Deswegen haben sich beide entschlossen, auf Pause zu stellen. Das heißt, die Sets und viel Equipment sind in den Studios geblieben, um abzuwarten, wie sich die Krise entwickelt. Wir haben jetzt eine Situation, bei der wir guter Hoffnung sind, dass wir mit beiden Produktionen hoffentlich ab Mitte Juni weiter produzieren können.

Krise

entwickelt. Wir haben jetzt eine Situation, bei der wir guter Hoffnung sind, dass wir mit beiden Produktionen hoffentlich ab Mitte Juni weiter produzieren können. Dem Vernehmen nach ja. Es handelt sich um ein Sony- und ein Warner-Bros.-Projekt. Ich darf Ihnen offiziell die Titel nicht sagen.

