In Corona-Zeiten besonders kochen? Ja!

Die Restaurants sind geschlossen, man verbringt mehr Zeit daheim - guter Grund, die Küche mal besonders zu nutzen, findet unsere Autorin.

Man kann nur hoffen, dass Hamsterkäufe keine direkten Auswirkungen auf den Speiseplan haben, denn dann dürfte dieser gemäß der Supermarktbestseller in einigen Haushalten gerade ziemlich fad aussehen: Nudeln mit Tomatensoße, Reis mit Tomatensoße, Hefebrot, Hefesemmeln, Hefezopf ... Dabei ist gerade Zeit für „carpe cucina“ – nutze die Küche! Und zwar mit besonderen Kreationen.

Man ist, was man isst – das alte Sprichwort gilt bei uns auch in Corona-Zeiten. Wer nur Tiefkühlpizza und Fertiggerichte zu sich nimmt, der legt auf seine Gesundheit offenbar keinen großen Wert. Wer hingegen noch besser kocht als sonst, weil er ja auch mehr Zeit hat als sonst, der bereitet sich über den Teller nicht nur eine kleine Freude oder Überraschung zu, der profitiert auch seelisch davon – und zwar mehr denn je.

Gutes Essen kann auch glücklich machen

Gutes Essen ist schließlich nicht nur ein Geschmackserlebnis, es kann auch verbinden und glücklich machen, weil es Hinwendung, Liebe, Fürsorge, einen Geschmack von Normalität und auch ein schönes Erlebnis bedeuten kann – das alles kann doch jeder zurzeit ganz besonders gebrauchen.

Außerdem: Wenn man schon nicht physisch verreisen darf, dann doch wenigstens kulinarisch etwas über den Tellerrand blicken. Also ab in die Lieblingsländer: Quiche (Frankreich), Nudel-Erdnussbutter-Salat (Japan), Pasta à la Norma (Sizilien) mit selbstzubereiteten geräucherten Ricotta (einfach leicht salzen und auf einem Backpapier bei 175 Grad Umluft 80 Minuten dunkelbraun backen), Kimchi (Südkorea). Wer das nicht kochen kann oder mag: „Besonders kochen“ gibt’s auch vom Profi. Viele Restaurants bieten gerade Abholservices an – das bringt Abwechslung auf den Teller und hilft zudem einer zurzeit sehr gebeutelten Branche.

