Kleidung mit Streifen tragen? Selbstverständlich!

Streifenträger leben länger - so ist das in der Natur. Aber auch für Menschen gibt es viele gute Gründe für dieses besondere Outfit, meint unsere Autorin.

Als Imkerin bin ich, zugegeben, in Sachen Streifen natürlich etwas befangen – gibt es ein schöneres tierisches Outfit auf unserem Planeten? Und vor allem ein simpel clevereres? Die Biene signalisiert mit ihren Streifen: Vorsicht, stachelig und giftig – und schreckt somit seit Jahrmillionen erfolgreich Fressfeinde ab. Einen schützenden Streifentrick hat übrigens auch das Zebra drauf: Angeblich sollen die Längsstreifen Krankheiten übertragende Tsetse-Fliegen und gefräßige Raubkatzen verwirren, weil sie nicht wissen, wo sie angreifen sollen. Sie sehen das Pferd also vor lauter Streifen nicht.

Erst die Fischer, dann Coco Chanel, dann die ganze Modewelt

In der Menschenwelt hingegen bewirken Streifen eher das Gegenteil – sie sind einfach ein Hingucker. Kein Zufall. Das Streifenshirt hat ursprünglich auch eine Schutzfunktion gehabt. Bretonische Fischer sollen einst Oberteile aus 21 breiten weißen und 21 dünneren blauen Streifen getragen haben, damit sie an Bord bei jedem Wetter besser zu sehen waren – und auch, wenn sie mal über Bord gingen. Und dann sah eines Tages Gabrielle „Coco“ Chanel während der Ferien an der französischen Küste diese Arbeitskleidung, der Rest ist Modegeschichte, die längst über St. Tropez, die französischen Filme bis in den Otto-Normal-Kleiderschrank führte.

Streifen werden gefühlt alle zwei Jahre wieder modern, heute sagt man ein Must-have, sind dazwischen aber wegen ihrer mannigfaltigen Kombinationsmöglichkeiten nie langweilig und auch nie von der Bildfläche verschwunden, also nie „out“. Das Streifenshirt ist einfach zeitlos und steht quasi jedem wie jeder – es gilt übrigens als eines der ersten Unisex-Kleidungsstücke der Geschichte. Kurzum: Wer Streifen trägt, hat einfach Ahnung von Mode. So einfach ist das. Ganz sicher!

Lesen Sie auch den Kontra-Kommentar von Wolfgang Schütz.

