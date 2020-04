vor 48 Min.

Schule in Corona-Zeiten: Herr Schiller ist jetzt auf Youtube

In Corona-Zeiten drehen manche Lehrer Lernvideos für ihre Schüler. In einer kleinen Serie stellen wir nun Youtube-Lehrer aus dem Capitoland vor. Heute: Frank Schiller

Normalerweise ist Frank Schiller viel unterwegs. Als Lehrer für evangelische Religion unterrichtet er 141 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen an vier Augsburger Schulen: der Reischleschen Wirtschaftsschule, der Kapellen-Mittelschule, der Grund- und Mittelschule Firnhaberau.

Seinen Unterricht beginnt immer mit einer kurzen Besinnungsandacht – dann spricht Herr Schiller über Gott, über Gedanken und Gefühle. Damit er das auch in Corona-Zeiten weitermachen kann, betreibt er für seine Schülerinnen und Schüler einen Youtube-Kanal. Den schauen sich nun auch Nicht-Schüler an.

"Es ist mir wichtig, Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln"

Los ging’s nach der Schulschließung. Da stellte Herr Schiller drei Besinnungsvideos online. An Ostern dann einen mehrteiligen „Oster-Online-Godi“. In dem Youtube-Video ist er daheim vor einem Osterstrauch zu sehen und spricht mit beruhigender Stimme zu seinen Zuschauern. Er möchte sie zum Nachdenken anregen. Dazu hat er noch eine Soundlist zusammengestellt. Das ist eine Mischung aus besonderen Liedern. Die Lieder, die Herr Schiller ausgesucht hat, sollen Mut und Hoffnung machen, aufbauen, Freude schenken. „Es ist mir wichtig, dass ich in der schweren Zeit Hoffnung und Zuversicht vermittel“, sagt Frank Schiller. Den Lernstoff verteilt er auf anderen digitalen Wegen. Doch es kommt seiner Meinung nach nicht nur auf die Wissensvermittlung an. „Man braucht auch etwas für die Seele“, sagt Herr Schiller. Daher der Youtube-Kanal. Außerdem dürfen seine Schülerinnen und Schüler immer bei ihm melden, wenn ihnen etwas auf der Seele brennt.

Die Rückmeldung der Kinder und Eltern auf seinen Kanal „Frank Schiller“ ist gut, also macht er so lange weiter, bis die Schulen wieder geöffnet sind. Die neueste Folge hat er gestern hochgeladen. Darin geht es um ein Licht in der Dunkelheit, um Hoffnung und eine Idee: bei jedem Einkauf ein Danke an der Kasse zu hinterlassen. (lea)

