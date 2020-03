vor 24 Min.

Tipp 7 in der Corona-Zeit: Bau doch mal einen Klorollen-Fisch!

Viele Kinder haben wegen der Corona-Ferien mehr Zeit als sonst. Hier gibt es jeden Tag einen neuen, tollen Tipp gegen Langeweile. Heute: Fische aus Klorollen bauen.

Du brauchst: Klopapierrollen, Filzstoff in Orange (oder einen anderen alten Stoff), Tacker, Bastelkleber, Pinsel, evtl. Wackelaugen, weiße, rote und orangene Acrylfarbe, Marker in Gold, evtl. auch in Schwarz und Weiß.

Schritt: Pinsele zunächst eine leere Klopapierrolle in orangener Farbe an. Male dann mit einem Stift Flossen auf den Filzstoff . Für den Schwanz brauchst du große Flossen und für die Seiten etwas kleinere. Schritt: Schneide die Flossen aus und klebe sie mit Bastelkleber an die bemalte Klopapierrolle . Wichtig: Die Farbe muss trocken sein. Schritt: Nun drücke die hintere Seite deines Fisches zusammen und stecke die Schwanzflossen ein Stück in die Öffnung. Tackere die Flossen fest. Klebe deinem Fisch Wackelaugen auf. Schritt: Wenn du willst, kannst du ihm auch Augen aufmalen. Greife anschließend zu dem Goldmarker und male dem Fisch Schuppen. Schritt: Über die Flossen ziehst du feine, goldene Linien. Jetzt fehlt nur noch der Mund: Forme ihn mit roter Farbe und einem Pinsel. Zack – fertig ist dein Klorollen-Fisch! (judi)

