Essbare Blumen

18:12 Uhr

Zum Reinbeißen: So lecker schmecken essbare Blüten

Plus Blümchen auf dem Teller sehen nicht nur hübsch aus, sondern peppen das Servierte auch geschmacklich auf. Eine Expertin verrät, welche Köpfchen schmecken und worauf es beim Pflücken ankommt.

Von Felicitas Lachmayr

Blaue Veilchen zieren das Vanille-Sorbet, im Sommersalat spitzeln Ringelblumen und Gänseblümchen hervor, im Cocktail stecken lilafarbene Lavendelblütenstengel. Blümchen auf dem Teller oder im Glas sehen nicht nur hübsch aus, sondern peppen das Servierte auch geschmacklich auf.

Aber ganz so arglos wird die bunte Zierde meist nicht verspeist. Auf Entzückung folgt ein skeptischer Blick. Ist das essbar oder kann das weg? Grund genug also, mal zu fragen: Welche Blüten lassen sich eigentlich verputzen? Worauf sollte man in der Blumenküche achten? Und welche Köpfchen passen zu welchen Gerichten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

