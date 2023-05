Genuss

12:00 Uhr

Beilagen-Klassiker: Wie gelingt der perfekte Kartoffelsalat?

Plus Über die Zubereitung von Kartoffelsalat lässt sich streiten, im Sommer darf er beim Grillabend trotzdem nicht fehlen. Ein paar Tipps für das perfekte Knollengemisch.

Von Felicitas Lachmayr

Mit Essig oder Mayo? In Scheibchen oder Würfeln? Schlunzig oder sämig? Mit Salatgurken oder Essiggurken? Die Frage nach dem perfekten Kartoffelsalat ist eine Glaubensfrage. Ob andächtig zum weihnachtlichen Würstchen oder als Grill-Beilage zum Steak serviert, über die Zubereitung des Knollengemischs lässt sich streiten. Ein Mayonnaisegraben trennt Süddeutschland vom Norden, die Grenze des gewohnten Geschmacks verläuft oft schon am familieninternen Geheimrezept. Nur in einem scheinen sich alle einig: Kartoffelsalat ist der Klassiker unter den Beilagen. Rustikal und delikat. Simpel und doch knifflig.

„Die meisten Menschen haben eine feste Vorstellung davon, was ein Kartoffelsalat ist. Für sie existiert nur diese einzige Variante“, sagt Martina Meuth. „Dabei ist Kartoffelsalat eines der vielseitigsten Gerichte überhaupt.“ Meuth muss es wissen. 100 Kartoffelsalat-Variationen hat sie entwickelt und in einem Kochbuch zusammengefasst, gemeinsam mit ihrem Mann Bernd Neuner-Duttenhofer. „Ich hätte am liebsten 1000 Kreationen abgedruckt, aber dann wäre es ein zu dicker Wälzer geworden“, sagt er. Bekannt sind die beiden aus der WDR-Sendung „Kochen mit Martina und Moritz“. Ein Tag ohne Kartoffeln? Das ist bei dem Paar eher selten. Und damit zur wichtigsten Frage: Wie gelingt er denn, der perfekte Kartoffelsalat? Wo er doch gerade jetzt im Sommer zum unverzichtbaren Begleiter von Grillabenden, Sommerfesten und Kindergeburtstagen wird.

