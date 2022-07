Zeitzeichen

07:47 Uhr

Wo sind die Nackerten im Englischen Garten hin?

Plus Früher waren die Unbekleideten im Englischen Garten eine Attraktion für Touristen. Heute sieht man statt nackter Tatsachen Badehosen und Bikinis. Wird die Gesellschaft immer prüder?

Da werden Touristen enttäuscht sein, wenn sie ihrem sonst so zuverlässigen "Lonely Planet" Glauben schenken und den Englischen Garten in München nicht nur wegen Monopteros, Chinesischem Turm und Surfern an der Eisbachwelle aufsuchen, sondern wegen einer ganz anderen Attraktion: „Im Sommer können Sie dort Hunderte Nackte sehen, die sich sonnen.“ Für Japaner, Australierinnen, Amerikaner, aber auch Französinnen und Italiener, in deren Heimat die Tradition der Freikörperkultur nicht so ausgeprägt ist wie hierzulande, mag das durchaus eine Sehenswürdigkeit sein.

