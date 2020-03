Uraufführung: Klaus Barbie und die Frage nach Gerechtigkeit

Plus Das Staatstheater Augsburg stellt in "Auf dem Paseo del Prado mittags Don Klaus" die Frage, ob man einen Massenmörder auf eigene Faust umbringen darf.

Wann darf der Mensch zur Waffe greifen? Wenn die Justiz versagt oder selbst dann nicht? Genau davon handelt dieser dichte, klug komponierte Theaterabend in Augsburg; man sollte sich da auf keinen Fall von dem etwas sperrigen Titel „Auf dem Paseo del Prado mittags Don Klaus“ abschrecken lassen. Geboten wird dem Publikum in der Augsburger Brechtbühne auf dem Gaswerkareal Dokumentartheater, dem man sich nicht entziehen kann, das unter die Haut geht, ohne je marktschreierisch zu sein.

Im Mittelpunkt stehen drei Figuren: Klaus Barbie, Gestapo-Chef von Lyon, für seine Brutalität wurde er Schlächter von Lyon genannt. Der jüdische Franzose Michel Cojot-Goldberg, dessen Vater von Barbie deportiert wurde. Cojot-Goldberg möchte sich dafür an Barbie rächen. Denn irgendwann in den 1970er Jahren lebt Barbie in ziemlich fadenscheiniger Tarnung als Klaus Altmann in Bolivien und gibt dort sein Wissen der Feindbekämpfung an den Geheimdienst der Militärdiktatur weiter. Nur zögert Cojot-Goldberg im entscheidenden Moment und bringt es nicht über sich, Klaus Barbie tatsächlich mittags auf dem Paseo del Prado zu erschießen.

Die dritte Figur des Abends ist Monika Ertl, die in München geboren wurde und in Bolivien 35 Jahre später von Barbies Leuten 1973 erschossen wurde. Ertl hat sich nach dem Tod von Che Guevara der Guerillaorganisation Ejército de Liberación Nacional (ELN) angeschlossen. Sie hat im April 1971 in Hamburg den bolivianischen Generalkonsul Roberto Quintanilla Pereira erschossen, der wiederum maßgeblich an der Ermordung Che Guevaras beteiligt war.

Man kann den Versuch, Klaus Barbie zu erschießen, verstehen

Die Leben dieser drei Figuren führt der Autor Matthias Naumann in dem Stück zusammen. Und er fragt damit, was Gerechtigkeit ist. Darf man Selbstjustiz üben, wenn es funktionierende und freie Gerichte gibt? Nein, möchte man antworten. Aber wenn man dann sieht, wie wenig Interesse das Nachkriegsdeutschland daran hatte, Kriegsverbrecher und Massenmörder juristisch zu belangen, kann man Cojot-Goldbergs Versuch, Barbie zu erschießen, vollkommen verstehen. Noch wichtiger allerdings ist, dass er es ist, der die Kette der Gewalt unterbricht. Das schafft Monika Ertl nicht: Für sie ist die Gewalt notwendig, um die Revolution zum Ziel zu führen, müssen auch die Polizisten und Soldaten, die Vertreter des Regimes Angst bekommen.

Der Autor und Co-Regisseur Naumann und der Regisseur und Mit-Rechercheur Johannes Wenzel, die den Abend zusammen als Theaterkollaborativ „Futur II Konjunktiv“ erarbeitet und auf die Bühne gebracht haben, nehmen es ihrem Publikum nicht ab, selbst mitzudenken. Es wird keine Antwort auf die juristischen und ethischen Grundsatzfragen gegeben, sondern es werden jede Menge Fakten präsentiert. Gibt es einen gerechten Mord? Und was bitte schön ist Gerechtigkeit, das, was Gerichte entscheiden, oder das, was jeder Einzelne als gerecht empfindet? Was ist zu tun, wenn Rechtsprechung und Rechtsempfinden total auseinanderklaffen? Klar wird nur, dass Mord, solange er von einem verbrecherischen Staat gedeckt wird, extrem wenig Konsequenzen für den Mörder haben kann, sei es in Nazideutschland oder in einer Militärdiktatur in Bolivien.

Zu sehen ist die Zwiespältigkeit schon im Bühnenbild, das Cristina Nyffeler geschaffen hat. Auf der einen Seite werden Duschen eines Schwimmbads angedeutet, es kann das alte Stadtbad in Augsburg sein, in dem Barbie eine Zeit lang ein Büro hatte, bis er über die Rattenlinie nach Südamerika abtauchte. Es kann aber auch einer der Folterkeller sein, in denen er Gefangene auf Grausamste quälte. Diese trostlosen Kacheln gehen langsam über in ein pastell-rosarotes Säulenportal, in dem die Justiz Recht spricht. Stark!

Und dann entfaltet sich dies alles auf der Brechtbühne, weil das Schauspiel-Ensemble dem Text mit den passenden Mitteln Leben einhaucht. Klaus Barbie wird bei Thomas Pratzak zum guten Onkel von nebenan, der es allerdings nicht unterlassen kann, ziemlich stolz auf seine Taten zu sein. Roman Pertl und Sebastian Müller-Stahl zeigen im starken Zusammenspiel die zwei Seiten von Michel Cojot-Goldberg, Marlene Hoffmann lässt immer stärker erahnen, wie dogmatisch Monika Ertl am Ende ihres Lebens im Dschungel von Bolivien gewesen sein muss. Langer Applaus völlig zu Recht. Und damit fängt das Nachdenken erst an.

