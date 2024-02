Bayerische Staatsoper

vor 48 Min.

Tschaikowsky-Premiere: Eine "Pique Dame" wie ein Film Noir

Diese Liebe ist von kurzer Dauer: Asmik Grigorian als Lisa und Brandon Jovanovich in der Rolle des Hermann in der Münchner Neuinszenierung von Tschaikowskys "Pique Dame".

Plus Die Oper gibt es auf in München jetzt in einer düster-nihilistischen Neuinszenierung. Der Star der Produktion ist in der Rolle der Lisa zu erleben: die litauische Sopranistin Asmik Grigorian.

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Aktuell ist sie der Stern am Himmel des Operngesangs, alle wollen sie sehen, und die Aufführung präsentiert gleich zu Beginn, was das Star-dürstende Herz begehrt. Asmik Grigorian erscheint auf dem noch geschlossenen Bühnenvorhang als filmische Projektion, wird zu den Klängen der Orchester-Introduktion herangezoomt, bis schließlich nur noch ihr Gesicht im riesigen Close-up zu sehen ist. Die litauische Sopranistin als Garbo des Opernkinoleinwand - die Neuinszenierung von Peter Tschaikowskys "Pique Dame" an der Bayerischen Staatsoper weiß schon, was sie ihrem Publikum schuldig ist. Noch mehrfach, bei Akt- und Szenenbildwechseln, ist Grigorian im Monumentalformat zu sehen. Zu hören allerdings nur in herkömmlicher Dimension, live auf der Bühne.

Grigorian ist Lisa, die weibliche Hauptfigur in diesem Drama. Zentrale Gestalt in "Pique Dame" ist jedoch Hermann, ein junger Außenseiter, der der fixen Idee verfallen ist, am Spieltisch reich zu werden und sich damit Anerkennung zu verschaffen. Als man ihm von der alten Gräfin erzählt, die das Geheimnis dreier unfehlbarer Spielkarten verwahrt, und Hermann sich in Lisa, die Enkelin der Gräfin, verliebt (und auf Gegenliebe trifft), scheint er seinem Ziel nahezukommen, wenn er der Gräfin das Karten-Geheimnis entlocken könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen