Tokio Hotel sind durch den Monsun, hinter die Welt und wieder zurück

Ein Comeback, das nicht wirklich eins ist, aber das vielleicht jeder braucht: Tokio Hotel ist zurück – zusammen mit Kraftklub, einem erfolgreichen Podcast und einem neuen Album.

Herzen rasen. Teenager-Mädchen schreien. Nein, kein Harry-Styles-Konzert. Es ist das Jahr 2005. Die Augen sind mit schwarzem Kajal dick umrandet. „Tom und Bill, ich liebe euch“ – das steht bei einem Mädchen im Dekolleté geschrieben, mit Edding …

Georg Listing, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Gustav Schäfer 2005 bei einem Konzert. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Erinnerungen an ein Tokio-Hotel-Konzert und das Kitzeln des Ohrwurms, der sich nur beim Lesen des Songtitels „Durch den Monsun“ ankündigt. Gedächtnis-Schnipsel an eine Zeit, als Musiker noch mit dem Viva Comet ausgezeichnet wurden. Die Bandmitglieder der deutschen Band sind damals teilweise nicht einmal volljährig, als sie mit ihrem Debütalbum „Schrei“ den Nerv einer heranwachsenden Generation treffen. So schnell wie auch Nicht-Fans anfingen „Ich muss durch den Monsun“ zu summen, so schnell war aber die Hoch-Zeit von Tokio Hotel auch vorbei. Zwei Jahre lang erreichten ihre Songs die Platz eins in den Charts, dann wurde es ruhiger um die Band.

Tokio Hotel: Podcast, neues Album und Kollaboration mit Kraftklub

Mittlerweile ist das Quartett mit den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer älter geworden – und anders. Bill hat seine tiefschwarze MySpace-Friese gegen einen Miley-Cyrus-Wolf-Cut getauscht und macht mit Bruder Tom zusammen den Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, der dieses Jahr als bester Newcomer mit dem deutschen Podcast-Preis ausgezeichnet wurde. Dort haben sie zuletzt über die Idee gesprochen, ein Gefängnis in Hannover zu kaufen: „Ich will da einen Nachtklub draus machen, ein Restaurant draus machen oder ein Hotel draus machen – oder alles zusammen“, so Bill Kaulitz.

Auch musikalisch ist die Band offen für Neues: Etwas das sich wohl zwischen Hätte-ich-nie-gedacht und Wusste-nie-dass-ich-das-brauche einordnen lässt. Die Chemnitzer Indie-Rock-Band Kraftklub hat mit Tokio Hotel „Fahr mit mir“ aufgenommen und ein Video veröffentlicht. Seitdem ist das Lied auf Platz 1 der beliebtesten Lieder beider Bands. Nostalgie dürfte es wohl besonders für die ehemaligen Tokio-Hotel-Fans sein, die Anfang der 2010er Kraftklub-Fans wurden. Lied und Video macht neugierig auf das, was musikalisch als nächstes von der ehemaligen Teenie-Band kommt.

Tokio Hotel will zurück zu den Wurzeln

Das neue Album „2001“ erscheint erst im November. Aber das Cover erinnert nicht im weitesten an die Lederjacken-Bandshirt-Kombinationen, die die Mitglieder vor 17 Jahren getragen haben. Die Single „When we were Younger“ wurde bereits veröffentlicht und klingt wie ein Hollywood-Beach-Konzert mit Synthesizer und Panflöte. Bill Kaulitz sagt: „Das Album geht zum einen back to the roots, vereint aber auch alle Tokio-Hotel-Facetten der letzten zwei Jahrzehnte.“ Für alle Menschen, die ihnen über all die Jahre treu geblieben sind, seien sie dankbar. Aber das seien sie auch für all die neuen Menschen, die sie in den letzten zwei Jahren wieder erfolgreich gemacht haben.

Lesen Sie dazu auch