Geschichte

vor 17 Min.

Der Fall Walther Rathenau: Mordversuch an der Republik

Plus Am 24. Juni 1922 töten rechtsradikale Terroristen den Außenminister der Weimarer Republik Walther Rathenau. Mit ihrem Ziel, die Demokratie zu zerschlagen, scheitern sie kläglich.

Von Jonas Klimm

Alles Betteln war vergebens. Flehentlich hatte Mathilde Rathenau auf ihren rastlosen Sohn einzuwirken versucht, auf ein politisches Amt in diesen turbulenten Zeiten zu verzichten. Seelischen Schmerz hatte sie genug erlitten in ihrem Leben. Ihren jüngeren Sohn musste sie viel zu früh zu Grabe tragen, Ehemann Emil war erst wenige Jahre zuvor verschieden. Nun also noch der empfindsame Walther? Rathenau, der jüdisch-deutsche Patriot, der das zukünftige Heil seines Vaterlandes im friedlichen europäischen Gemeinwesen und nicht in überbordendem Nationalismus verortete, wäre doch das erste Ziel für rechtsterroristische Mörderbanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

