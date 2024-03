Bilderbuch "Das rätselhafte Loch in unserer Straße": Ein Loch voller Ideen

Plötzlich ist es da, das Loch in der Straße. Zuerst wundern sich die Nachbarn, aber dann wissen sie es zu nutzen.

Über Nacht ist es da, das große Loch mitten in der Straße, in der Vitus und Mila leben. „Eine Unverschämtheit, überall Dreck!“, regt sich die ordentliche Frau Berger auf und stützt die Arme in die Hüften. Vitus' Vater untersucht die Baggerspuren am Rand, Spaziergänger kommen vorbei und runzeln die Stirn und für den Einbrecherkönig wird es auf seiner nächtlichen Diebestour zur Falle. Niemand kann sich erklären, wer das Loch gebuddelt hat und vor allem wofür.

"Das rätselhafte Loch in unserer Straße": Die Nachbarskinder kommen zum Buddeln

Dieses rätselhafte Ereignis ist der Startpunkt für Kristina Dunkers und Christiane Fürtges' quirliges Bilderbuch über Gemeinschaft, Spontanität und Fantasie. Denn was kann man nicht alles machen, mit und in dem Loch! Die Nachbarskinder kommen zur Schatzsuche, die Erwachsenen stellen Stühle an den Rand und kommen ins Gespräch. Sogar ein großes Sommerfest wird gefeiert. Das Loch hat die Nachbarschaft zusammengebracht und als die Straße eines Tages neu asphaltiert wird, wissen sie sich zu helfen.

Kristina Dunkers lustige Idee setzt Christiane Fürtges mit dynamischen Bildern um, mit Figuren, die in Mimik und Bewegung ihren eigenen Charakter bekommen. So lässt sich zum eigentlichen Text auf jeder Seite noch vieles andere erzählen.

Kristina Dunker, Christiane Fürtges: Das rätselhafte Loch in unserer Straße. Annette Betz, 32 Seiten, 16 Euro - ab 4 Foto: Annette Betz

