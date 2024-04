Genuss

19:20 Uhr

Fine Dining: So gelingt das perfekte Diner zu Hause

Plus Beim Fine Dining wird nicht nur gehobene Küche serviert. Auch eine Currywurst lässt sich vornehm verspeisen. Worauf also kommt es an?

Von Steffi Pyanoe

Da fahren Paul Winkelmann und Margarete Tietze nach Italien und fiebern Spaghetti Carbonara entgegen, und dann ist im Hotelrestaurant französische Woche. In Loriots Klassiker „Ödipussi“ müssen sie in dem vornehmen Schuppen nun die Katze im Sack bestellen, weil sie kein Französisch können und der Kellner wenig hilfreich ist. Am Ende wird beiden ein Teller mit einem eleganten Etwas vorgesetzt. „Das sieht sehr übersichtlich aus“, lautet der Kommentar des hungrigen, wenngleich gefassten Gastes.

Szenenwechsel: Beim Abendessen, das Chefkoch Cristoforo Di Messibugo im Jahr 1532 für den Herzog von Ferrara für 20 Personen auftischte, wurden die Gäste mit Sicherheit satt. Serviert wurden zwar nur fünf Gänge, von denen jedoch jeder aus bis zu sieben einzelnen Gerichten bestand, wie 48 gefüllte Teigtaschen, 24 junge Tauben nach lombardischer Art, sechs Rebhühner, ganze gebratene Milchzicklein, 300 Austern und vieles mehr. Anschließend reichte man duftendes Wasser für die Hände, zuletzt zwölf Pfund Konfekt und parfümierte Zahnstocher.

