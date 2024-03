Genuss

Frisches Grün von der Fensterbank

Plus Kleine Pflänzchen vom Fensterbrett sollen Gerichte geschmacklich aufpeppen, manche sagen ihnen sogar heilende Kräfte nach. Was ist dran an den Microgreens?

Von Helen Geyer

Sie sind klein und unscheinbar, dennoch werden ihnen große Kräfte zugesprochen: Wenige Wochen alte Pflänzchen sollen besonders gesund sein und gelten als "Superfood" von der Fensterbank. Was früher altbacken Sämlinge genannt wurde, heißt jetzt ganz cool "Microgreens", wörtlich übersetzt Mikrogrün. Inzwischen gibt es eine ganze Szene um die zarten Pflänzchen, die aber – ganz wichtig – keine Sprossen sind.

Mikrogrün klingt aufregend. Allerdings steckt dahinter nichts anderes als kleine, junge Pflänzchen, die nach wenigen Wochen Wachstum abgeschnitten und verzehrt werden können. Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern erklärt: "Es sind im Prinzip weiterentwickelte Sprossen." Denn Mikrogrün und Sprossen sind nicht dasselbe.

