102 Jahre im selben Haus: Nancy Gifford führte ein Leben voller Beständigkeit

Eine Britin hat 102 Jahre lang im selben Haus gewohnt. Aber nun ist Schluss, sie verkauft es.

Es klingt fast schon unglaublich, jedenfalls nach einer Lebensgeschichte, in der Beständigkeit eine große Konstante war. Die Welt lag im Krieg, die Menschheit flog zum Mond, das digitale Zeitalter begann, aber die Britin Nancy 'Joan' Gifford wohnte in ihrem Haus in dem Dorf Street in der Grafschaft Somerset. Stolze 102 Jahre hat sie dort verbracht, wobei ihre Erinnerungen an die Anfangszeit, sie war beim Einzug zwei Jahre alt, sehr weit zurückliegen: Das war 1921 und ihre Eltern bezahlten damals 200 Pfund für das Haus mit den drei Schlafzimmern.

Doch alles hat ein Ende: Denn nun hat Gifford unter dieses ein Jahrhundert umspannende Kapitel ihres Lebens einen Schlussstrich gezogen: Aus gesundheitlichen Gründen ist sie in ein Heim gezogen. Und das Haus wird verkauft. Für rund 170.000 Pfund (rund 193.800 Euro) ist es zu haben. Für Londoner Immobilienpreise ein Schnäppchen, aber für die Giffords noch immer ein lohnendes Geschäft.

Denn die 200 Pfund würden heute laut britischer Notenbank einer Kaufkraft von 7.800 Pfund (rund 8.800 Euro) entsprechen, als Immobilie in dem Dorf Street angelegt sind sie nun ein Vielfaches davon wert.

Ein bisschen hat sich das Haus in den 102 Jahren verändert: Beim Einzug von Gifford waren die Küche, Toilette und der Waschbereich noch nicht überdacht. Später, nach einigen Modernisierungen, wohnte sie mit ihrem Ehemann jahrzehntelang weiter in dem Haus und zog dort ihre beiden Kinder auf. Ihr Sohn sagte nun der BBC in einem Gespräch, dass das Aufwachsen dort in Street "fantastisch" gewesen sei. "Wir waren alle arm", sagte er mit Blick auf die Nachbarschaft. "Aber alle waren glücklich."

