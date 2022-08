Baumeisterin: „Der Klimawandel wird auch vor dem Ulmer Münster nicht Halt machen“

Plus Heidi Vormann ist Ulmer Münsterbaumeisterin und leitet Werkstätten, die nun zum Weltkulturerbe gehören. Sie spricht über besondere Herausforderungen - beruflich und privat.

Seit eineinhalb Jahren machen Sie den Job, von dem sie einmal gesagt haben „wenn diese Stelle frei ist, muss man sich einfach bewerben.“ Ist Münsterbaumeisterin denn nun der Traumjob, für den Sie ihn gehalten haben?