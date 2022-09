Interview

vor 48 Min.

Fotograf Michael Martin: "Für ein gutes Bild tue ich fast alles"

Plus Bestseller-Geograf Michael Martin eröffnet im Bildband "Terra“ überraschende Blicke auf die Welt. Dafür geht er an seine Grenzen. Aber es gibt Momente, in denen er nie die Kamera zücken würde.

Von Doris Wegner Artikel anhören Shape

Herr Martin, Sie haben das Reisen zum Beruf gemacht, in 40 Jahren alle Wüsten der Erde bereist, waren am Südpol, haben sich zu Fuß an den Nordpol gequält. Was bedeutet Ihnen Heimat?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen