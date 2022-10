"Fräulein Steiff": Neuer Roman über das Leben der Kuscheltierpionierin

Plus Jedes deutsche Kind kennt die Kuscheltiere mit Knopf im Ohr. Autorin Maren Gottschalk erzählt in einem Roman das bewegte Leben ihrer Erfinderin Margarete Steiff.

Frau Gottschalk, Sie haben schon Bücher unter anderem über Nelson Mandela und Frida Kahlo, Andy Warhol und Astrid Lindgren geschrieben, zuletzt über Sophie Scholl. Sie alle standen für etwas, großen Widerspruchsgeist, unverbrüchlichen Eigenwillen… Steht auch Margarete Steiff für etwas? Und wenn: für was?