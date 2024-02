Interview

18:00 Uhr

Starchoreograf Gauthier: "Tanz ist diese unglaubliche Sprache des Körpers"

In der Tanzszene ist Eric Gauthier ein Superstar. Mit seinem Programm "Moves for Future" will er seine Begeisterung für Tanz teilen und Kinder in Bewegung bringen.

Plus Mit den Gauthier Dance Juniors leitet Eric Gauthier nun eine zweite erfolgreiche Tanzcompagnie. Er spricht über seine Leidenschaft, sein Lebensziel und warum trotzdem Zeit für soziales Engagement bleibt.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Herr Gauthier, Sie haben vor einigen Jahren gesagt, Sie wollen „the sunny side of modern dance“ zeigen. Dabei eignet sich die Kunstform Tanz doch hervorragend, um so viel mehr auszudrücken. Wie genau haben Sie das damals gemeint und sind Sie Ihrer Mission immer treu geblieben?



Eric Gauthier: Ganz am Anfang habe ich das absolut so gemeint. Am Anfang von Gauthier Dance bin ich viel gereist, habe mir in Deutschland viele Tanzgruppen angeschaut. Heute sieht die Welt anders aus, aber vor 16 Jahren war dieses deutsche Tanztheater sehr präsent: dunkel, schmerzhaft, man versteht gar nicht, was los ist. Ich wollte das Gegenteil machen. Das habe ich „the sunny side of modern dance“ genannt. Dem bin ich schon treu geblieben, aber mit 16 Jahren Wachstum, von Publikum und Compagnie, war es auch meine Aufgabe, eine andere Welt des Tanzes zu erkunden.

Eric Gauthier stammt aus Kanada. Seit 2007 lebt und arbeitet der Tänzer und Choreograf in Stuttgart, wo er inzwischen zwei Compagnien leitet. Foto: Maks Richter

Sie empfanden die Tanzwelt in Deutschland als besonders dunkel. War beziehungsweise ist diese denn so anders als in Ihrem Heimatland Kanada?



Gauthier: Ja, das ist zu 100 Prozent klar. In Amerika wird die Kunst nicht von Land, Stadt und Bund gefördert. Da muss jeder Dollar an der Kasse verdient werden, oder von Sponsoren kommen. Hier hingegen gibt es ein unglaubliches System, in dem Steuergelder auch dafür benutzt werden, dass Kunst existiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen